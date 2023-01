Sicurezza in città: ipotesi strisce pedonali rialzate

Attraversamenti pedonali rialzati per la sicurezza di chi attraversa: è questa l'ultima ipotesi allo studio del Comune di Genova, come ha confermato anche l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino.

Il Comune ha ottenuto dal governo un finanziamento di 1 milione di euro circa per la sicurezza stradale e sono allo studio diverse valutazioni su come migliorare la sicurezza dei pedoni. Tra le possibilità c'è proprio quella di creare passaggi rialzati, con "gobbe" presenti già sul manto stradale di diverse altre città. Ma bisogna prima studiare le caratteristiche delle strade prese in esame, per non correre il rischio di danneggiare le vetture: per questo il Comune sta prendendo in considerazione, per il momento, le vie in cui c'è il limite di 30 km/h.

È da tempo infatti che il Comune pensa a un censimento delle strisce pedonali per individuare le zone più a rischio (a febbraio era stata approvata una mozione in consiglio comunale che proponeva proprio un percorso simile). Quando sarà possibile avere una mappa completa, l'assessorato avrà gli elementi per capire come spendere questo milione in arrivo da Roma.

Nel frattempo, Fiab ha scritto al sindaco Bucci a inizio anno per chiedere interventi strutturali al fine di tutelare i pedoni: tra le proposte della federazione, cuscini berlinesi e attraversamenti e platee rialzate.