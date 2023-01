Cuscini berlinesi e attraversamenti rialzati per aumentare la sicurezza sulle strade

Alla vigilia di Natale era giunta la notizia che il Mit ha stanziato un milione di euro per la sicurezza stradale e in particolare per tutelare i pedoni di Genova. "Non possiamo che rallegrarci per questo stanziamento - ha dichiarato Romolo Solari, presidente di Fiab Genova -, è sotto l'occhio di tutti che siamo una città dove ci sono continuamente incidenti e bisogna fare qualcosa. Non dobbiamo però accontentarci di sola segnaletica verticale e orizzontale, importante ma non risolutiva".

"Girando per la città - prosegue Solari - si vede bene che molti se ne infischiano di limiti di velocità a 30 kmh e dissuasori ottici, continuando a pigiare sull'acceleratore in spregio dell'utenza debole della strada. Pedoni, disabili in carrozzina, ciclisti e tutti coloro i quali meritano una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade, così come sancito dal Codice della Strada, sono alla mercè dell'incivile di turno".

Fiab ritiene che siano necessari interventi più strutturali di traffic calming sulle strade e per questo suggerisce al sindaco di prendere in considerazione:

cuscini berlinesi

Dispositivi basati sullo sfalsamento verticale del piano stradale immediatamente prima dell'attraversamento pedonale. Si tratta di uno strumento ormai molto diffuso all'estero soprattutto nella viabilità locale e che in Italia è finalmente possibile sperimentare su precisa indicazione del ministero dei Trasporti.

I cuscini perseguono la stessa finalità dei dossi, però in modo selettivo, nel senso che solo le automobili vengono rallentate dai cuscini, in quanto non possono superarli senza salirvi sopra con almeno una ruota, mentre i veicoli d'emergenza e gli autobus, grazie alla maggiore distanza trasversale fra le ruote, possono valicarli senza disagi.

I cuscini sono anche perfettamente adatti alla circolazione dei mezzi a due ruote che sono comunque costretti a ridurre un po' la velocità, in modo da potersi 'incanalare' su uno dei lati del dispositivo.

Attraversamenti e platee rialzate

Nelle Linee guida per la redazione dei Piani della sicurezza stradale del 18/08/2001 tali interventi vengono definiti come 'Rialzo del piano viabile con rampe di raccordo (con pendenza in genere del 10%, del 7% in presenza di Trasporto Pubblico) in corrispondenza di aree da proteggere da elevate velocità o di attraversamenti pedonali'. Non si tratta quindi di dossi, come ben specificato nel parere ministeriale di cui al Protocollo 2867/2001, che ha consentito la realizzazione di tali interventi di moderazione del traffico anche in Italia.

"Già due anni fa avevamo suggerito al Comune di incominciare una sperimentazione con i cuscini berlinesi, la nostra lettera rimaneva però senza riscontro. Speriamo questa volta di avere maggior fortuna", conclude Solari.