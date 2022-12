Un milione di euro dal governo per aumentare la sicurezza dei pedoni

Migliorare la sicurezza stradale in particolar modo quella dei pedoni. Il Mit, ha stanziato 13,5 milioni di euro per i 14 comuni più a rischio d'Italia, in base al rapporto Istat sull’incidentalità stradale con maggior coinvolgimento di pedoni, con un decreto firmato dal ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini, oltre un milione di euro sarà destinato a Genova.

Si tratta di risorse che serviranno per aumentare la sicurezza dei pedoni con diversi tipi di interventi in ambito urbano, come 'zone 30' e 'isole ambientali', attraversamenti pedonali semaforizzati, aumento della visibilità degli attraversamenti pedonali, anche mediante interventi su segnaletica verticale e orizzontale. "Una conferma dell'attenzione con cui stanno lavorando il ministro Salvini e il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi - commenta il gruppo Lega in Comune a Genova - i progetti dovranno essere presentati entro 60 giorni al Mit per ottenere i finanziamenti".

"A Genova arriveranno 1.030.240 euro - sottolinea il consigliere regionale della Lega Alessio Piana - con il ministro Matteo Salvini e il suo vice Edoardo Rixi, il cambio di passo è evidente. La Lega sta continuando a lavorare bene per Genova e per tutto il Paese. Con queste risorse si potranno mettere in cantiere molti interventi che aumenteranno la sicurezza stradale di tutti i genovesi".

L'assessore alla sicurezza di Regione Liguria Andrea Benveduti: "Con la Lega al governo via libera al piano straordinario da 13,5 milioni di euro per ridurre gli incidenti, con interventi volti a proteggere i pedoni delle città più a rischio. Ringrazio il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Matteo Salvini e il viceministro Edoardo Rixi per aver concretizzato un'altra misura di buon senso che vuole mettere in sicurezza le strade italiane".