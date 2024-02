Stipendi della polizia locale calcolati anche in base alle sanzioni? Gambino smentisce

È vero che parte dello stipendio degli agenti della polizia locale viene calcolato sulla base delle sanzioni elevate? È quanto ha chiesto in consiglio comunale Filippo Bruzzone (Lista Rossoverde): "Le persone non vivono sempre con troppo favore l'attività della polizia locale, molte volte ci si sente dire che i vigili multano per 'fare cassa'. È un ragionamento sbagliato perché sono lavoratori che svolgono la propria mansione. Ma sarebbe interessante capire se c'è una voce all'interno della retribuzione calcolata sulle sanzioni comminate. Questo non per additare responsabilità nei confronti della polizia locale, ma per capire".

L'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino ha smentito con forza: "Voglio sfatare un mito che da sempre serpeggia, ovvero non c'è nessuna voce all'interno del contratto nazionale della polizia locale che preveda una corrispondenza con le sanzioni elevate. Basta leggere il contratto nazionale che noi applichiamo. Il resto sono illazioni".

Gambino ha letto le voci che compaiono sul contratto: stipendio tabellare corrispondente all'area di inquadramento, progressione economica all'interno dell'area di inquadramento, anzianità, straordinario, trattamenti economici correlati alla performance organizzativa individuale insieme con compensi e indennità previsti. "Avessimo fatto qualcosa contro questo contratto, applicato in rapporto costante con i sindacati - ha commentato Gambino - penso che il consiglio comunale ne sarebbe venuto a conoscenza subito".

"Sarebbe bene capire cos'è la performance organizzativa individuale - chiude Bruzzone - e a cosa corrispondono esattamente le indennità". Il consigliere ha fatto sapere che richiederà una commissione specifica.