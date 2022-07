Stadio Carlini Bollesan, a breve il bando di gara per la progettazione

"La nostra determinazione sarebbe quella di pubblicare il bando di gara per la progettazione entro la fine di questo mese". Così l'assessore Pietro Piciocchi a proposito del progetto di ristrutturazione dello stadio Carlini Bollesan.

L'argomento è stato portato in Sala Rossa dal consigliere Federico Bertorello nel corso della seduta di martedì 12 luglio 2022. "Circa la progettazione dello stadio Carlini nel quartiere di San Martino - si legge nell'interrogazione -, si chiede all'assessore allo sport Alessandra Bianchi, competente anche in materia dii impiantistica sportiva, se ha già avviato un coordinamento con gli assessori Piciocchi e Campora circa la progettazione dello stadio Carlini / Bollesan che dovrà necessariamente andare di pari passo con la progettazione dell'autorimessa che Italfer sta avviando per conto di Amt; si chiede altresì di velocizzare l'iter della progettazione dello stadio di concerto con tutti i soggetti coinvolti, Regione Liguria, Amt, direzione sport del Comune di Genova e di riferirne quanto prima in un'apposita commissione consiliare".

L'assessore Piciocchi, così come la collega Bianchi, hanno garantito il massimo impegno sulla vicenda. Secondo Piciocchi, "la progettazione servirà per definire la parte economica, finanziamenti che dovrebbero sbloccarsi in autunno". Un altro nodo da sciogliere è quello di trovare spazi alternativi per la durata dei lavori per le società che hanno in gestione l'impianto.

Nella sua replica, il consigliere Bertorello ha ribadito il desiderio di un confronto in commissione per prendere in considerazione le istanze degli abitanti del quartiere. Un aspetto, per esempio, ancora da chiarire è quello del mantenimento del velodromo o meno.