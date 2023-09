Depositi chimici a ponte Somalia, Bucci: "Nessuna retromarcia, andiamo avanti"

"Non facciamo retromarcia, andiamo avanti": queste le parole del sindaco di Genova, Marco Bucci, durante un'accesa discussione sullo spostamento dei depositi chimici in consiglio comunale, dopo lo stop arrivato dal governo (ci vorrà la Valutazione di impatto ambientale nazionale) e il parere negativo del comitato tecnico regionale.

Il dibattito, che ha occupato gran parte del primo consiglio dopo la pausa estiva, è partito con l'esposizione di una mozione di Paolo Gozzi, capogruppo di Vince Genova: "La politica ha schemi lineari e semplici, basta porre domande precise e dare rispose trasparenti. I depositi devono essere spostati da Multedo? Sì, lo dicono tutti da decenni. Dove devono essere ricollocati? In ambito portuale. È possibile che il Comune non sia protagonista di questa vicenda? La risposta è no, dobbiamo discutere alla luce delle novità. La sede qual è? Il consiglio comunale. A che punto siamo? La proposta di Autorità portuale su cui si sta lavorando è ponte Somalia. Riteniamo giusta una riconferma delle decisioni politiche. Se c'è un'alternativa deve uscire in questa sede, altrimenti che si continui a lavorare con decisione verso lo spostamento in ponte Somalia".

Accesi gli interventi successivi dell'opposizione che ha proposto quattro diversi ordini del giorno. Tra coloro che hanno preso la parola in seno alla minoranza, Cristina Lodi (Pd) ha proposto un ordine del giorno per sottolineare gli altri interventi che riguardano il ponente: "Se l'obiettivo è rilanciare la comunità di Multedo non ci sono solo i depositi chimici. C'è la necessità di preservare e trovare nuovi luoghi di aggregazione senza aggiungere nuove servitù". "Il Municipio Centro Ovest - ha attaccato la consigliera Monica Russo, Pd - ha votato un documento all'unanimità, centrodestra e centrosinistra uniti, per dire no al trasferimento dei depositi a Sampierdarena che ha già tanti problemi. Adesso avete ricevuto un parere negativo, non è un semplice intoppo". "La mozione dice quello che sappiamo già, senza rassicurare nessuno. La maggioranza si prenda la responsabilità di dire alla città che quella di ponte Somalia è la scelta più sicura, perché enti sovracomunali ci stanno dicendo che non lo è" dice Filippo Bruzzone della lista Rossoverde.

Il sindaco Bucci - che aveva già annunciato nei giorni scorsi di voler tirare dritto - in un lungo intervento ha detto: "Negli ultimi 35 anni nessuno ha mai messo sul tavolo una proposta concreta, noi ne abbiamo trovate più di 10 da cui poi si è arrivati a ponte Somalia. Se viene fuori un suggerimento migliore ci attiviamo subito, l'interesse della città è di portare i depositi internamente al porto, mentre l'opzione zero non ci interessa, sarebbe la rinuncia ad avere il principale porto del Mediterraneo, un disastro per noi e i nostri figli. Siamo favorevoli a qualunque opzione migliore del ponte Somalia, ma se non arriva e non si trova, avendone viste più di 10, andiamo a ponte Somalia".

Per quanto riguarda lo stop arrivato dal governo, venerdì il ministro sarà a Genova e Bucci ha annunciato di volergli parlare proprio di questo argomento: "Non facciamo retromarcia, andiamo avanti e se qualcuno chiede ulteriori informazioni sulla sicurezza ben venga. Non andiamo avanti in maniera illegale, ma coglieremo tutte le opportunità per risolvere il problema e raggiungere un obiettivo. Né ministero né Regione hanno detto che il progetto è bocciato: ha dei punti che non vanno bene sul fronte della sicurezza e non della rilocazione, e che vanno rimessi a posto con obiezioni chiare".

Al momento della votazione, il consiglio comunale ha respinto i cinque ordini del giorno presentati dall'opposizione. Per quanto riguarda la mozione, la minoranza di Pd, lista Rossoverde, Genova Civica, M5s e Uniti per la Costituzione, ha scelto di non partecipare al voto o di votare contro: "Nel documento una soluzione non c'è, abbiamo proposto documenti che avete bocciato. Il fatto che i depositi debbano andare via da Multedo e debbano andare in area portuale è ribadire l'ovvio e noi non ci stiamo". La mozione è passata con 22 voti favorevoli e 1 contrario, con gran parte della minoranza uscita dall'aula.