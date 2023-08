Depositi chimici, Bucci tira dritto: "Non ci sono alternative a ponte Somalia, l'iter non è da rifare"

Il governo, attraverso il ministero dell’ambiente ha fatto sapere che sarà necessaria una Valutazione di impatto ambientale nazionale (Via) sulla collocazione dei depositi chimici a Ponte Somalia. Nei giorni scorsi le opposizioni, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, hanno attaccato le giunte Bucci e Toti parlando di "mancanza di rispetto delle norme procedurali" e di "iter che riparte da zero". A stretto giro di posta sono arrivate le repliche con il sindaco a difendere il progetto di spostamento portato avanti dal Comune.

"Chi dice che bisogna fare tutto da capo sbaglia completamente - risponde Bucci -, ed è meglio che si riguardi le procedure. Il problema è diverso: noi stiamo lavorando per la città di Genova e vorrei che tutti capissero che stiamo lavorando per i cittadini di Multedo che hanno i depositi a cinque metri dalle loro case, inaccettabile. Alternative non ce ne sono. O meglio: abbiamo valutato dodici posti, questo è il migliore, le altre hanno ancora più rischi. Ponte Somalia è la migliore ed è dove dobbiamo andare".

"Dovremmo essere tutti contenti e aiutare per raggiungere l'obiettivo di spostare i depositi costieri da lì e metterli dentro il porto - ha detto ancora Bucci -. Se qualcuno mette i bastoni tra le ruote o vuole fare le cose diversamente, risponderà alla sua coscienza e di fronte agli elettori. Se qualcuno ha deciso che la Via deve essere nazionale, andremo a lavorare con il ministero dell'Ambiente, come abbiamo già fatto per tanti altri progetti, e risolveremo il problema il più in fretta possibile".

Anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è intervenuto sul tema: "Il percorso va avanti senza dubbio - ha detto -. La necessità di ricorrere alla Via nazionale non credo che cambi sostanzialmente il piano, qualche settimana in più non sarà un problema: chiederemo al ministero di muoversi con rapidità, peraltro stiamo collaborando molto bene con il ministro Pichetto Fratin, non credo ci siano particolari problemi, rientra nella normale dialettica tra istituzioni".

"La cosa che fa un po' riflettere - conclude Toti - è che ci sia qualcuno che coglie ogni tema non tanto per decidere qual è la più lineare delle pratiche amministrative, su cui si può discutere lungamente e avere posizioni diverse, ma per tentare di interrompere percorsi di cambiamento e momenti di scelta della pubblica amministrazione pur non avendo il sostegno dei cittadini e cercando di fare qualcosa nelle pieghe bizantine della nostra amministrazione".