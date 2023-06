Priaruggia, revocato il divieto di balneazione (ma la qualità delle acque è "scarsa")

In seguito ai nuovi campionamenti effettuati da Arpal, su proposta dell'assessore all'Ambiente Matteo Campora, il sindaco di Genova Marco Bucci ha disposto la revoca del divieto temporaneo di balneazione nella spiaggia di Priaruggia, dal tratto finale di via Silvano Stacchetti fino all'asse di via Capo San Rocco.

Dai campionamenti effettuati da Arpal il 5 giugno era stato trovato un valore elevato di enterococchi intestinali: insomma, acqua "non conforme" che aveva fatto scattare il divieto di balneazione.

Il limite di presenza del batterio Escherichia coli fissato a 500 Mpn/100 ml era infatti schizzato a 2700, mentre quella di Enterococchi intestinali che non devono superare i 200 Mpn/100 ml o Ufc/100ml era arrivato a 1700. La situazione dell'acqua adesso è conforme, anche se la spiaggia di Priaruggia attualmente rimane l'unica di Genova insieme a quella di Pegli con una classificazione della qualità delle acque di balneazione giudicata come "scarsa", il punteggio più basso (così come anche nel quadriennio precedente).