Priaruggia, scatta il divieto di balneazione

Acqua "non conforme" a Priaruggia e scatta il divieto di balneazione.

In base ai campionamenti eseguiti da Arpal, su proposta dell’assessore all’Ambiente Matteo Campora, il vicesindaco Pietro Piciocchi ha disposto il divieto temporaneo di balneazione nella spiaggia di Priaruggia dal tratto terminale di via Silvano Stacchetti all’asse di via Capo San Rocco.

Il limite di presenza del batterio Escherichia coli fissato a 500 MPN/100 ml dall'ultimo campionamento del 5 giugno 2023 è schizzato a 2700, mentre quella di Enterococchi intestinali che non devono superare i 200 MPN/100 ml o UFC/100ml è arrivato a 1700.