Spiaggia dei Bambini di Voltri, l'allarme: "Dopo la mareggiata non c'è più la spiaggia"

Anche quest'anno la Spiaggia dei Bambini di Voltri è in pericolo: è il grido di allarme di Arciragazzi Prometeo che gestisce il progetto nato nel 2004 dalla collaborazione tra l'associazione e Comune di Genova, Municipio Ponente, Utri Mare e Act: obiettivo, rendere fruibile il litorale pubblico ai centri estivi.

L'associazione come di consueto sta lavorando da mesi al progetto, trovando anche risorse per il presidio gestito dai ragazzi grazie a un progetto regionale giovanile, inserito nella rete Act, presentato insieme al consorzio Utri Mare, nell'ambito del quale il servizio di bagnini per i centri estivi è garantito. Intenzione di quest'anno è anche potenziare la fruzione per tutti, comprese le persone con disabilità. Ci sono le strutture dell'anno scorso, lo staff e nuovi progetti sono in vista. Ma "da metà gennaio, dopo la grande mareggiata, semplicemente non c'è la spiaggia".

"Alla fine della scalinata - riferisce Arciragazzi - che è stata parzialmente distrutta, c'è quasi mezzo metro di vuoto; le strutture portanti sono a vista, la sabbia nel lato nord della spiaggia non c'è più e al suo posto ci sono pietrone e resti di quella terra argillosa e puzzolente messa qualche anno fa. Stanno anche riemergendo pezzi di ferro e altri rifiuti. Facendo qualche calcolo di base e considerando che per l'accesso disabili serve una pendenza non superiore al 6%, servirebbero per 70 metri lineari 1.500 tonnellate di materiale".

L'associazione da tre mesi chiede interventi seri: "Ci chiediamo se l'intenzione che sottoscriviamo in pieno del presidente del Municipio Ponente Guido Barbazza, di fare della spiaggia del ponente cittadino un sito che non ha niente da invidiare ad altre spiagge turistiche liguri, riuscirà ad affermarsi". Conclude con un appello all'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente e al vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi. Il rischio, ora, è che se la risposta arrivasse - anche positiva - troppo avanti, sarebbe comunque tardi per aprire la Spiaggia dei Bambini, come da programma, il 12 giugno.