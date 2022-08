Voltri, la Spiaggia dei Bambini diventa inclusiva: come funziona la sperimentazione

Maggiorenne e inclusiva: così la Spiaggia dei Bambini di Voltri che, nel suo diciottesimo anno di vita, viene dotata di una passatoia, un gazebo dedicato ai diversamente abili, sedie sdraio apposite e una sedia a rotelle dedicata per il bagno in mare.

La "piccola grande sperimentazione", come la chiama Arciragazzi Prometeo che gestisce lo spazio, durerà fino alla fine della stagione, ovvero l'11 settembre. Non è prevista assistenza specifica, che rimane a carico degli accompagnatori, ma lo spazio e gli ausili sono disponibilio gratis facendo riferimento ai ragazzi della Spiaggia dei Bambini previa prenotazione, per persone disabili di ogni età, a seconda dei giorni e delle disponibilità del gazebo (vista la concomitanza con i centri estivi nei giorni feriali).

"Nel suo diciottesimo anno di vita ospitiamo una grande sperimentazione - dice Yuri Pertichini, Arciragazzi - e come tale va presa, faremo del nostro meglio per farla funzionare e per verificare cosa fare di meglio l'anno prossimo. Ci hanno portato a questo punto molti sforzi ed energie". Il risultato è arrivato grazie anche allo stimolo di alcune associazioni di disabili e dello staff della Spiaggia dei Bambini: "Non solo raggiungeremo e supereremo i quattromila accessi in oltre 90 giorni di apertura continuativa - dice Pertichini - ma proveremo ad ampliare la possibilità di fruizione per tutti. È una strada lunga quella che ci ha portato fino qui: abbiamo iniziato nel 2004 con una struttura in lamiera in piazza Odicini, i primi giochi e i bagnini, come progetto sperimentale sostenuto dal Municipio Ponente, gli allora Iet e Celivo. E altrettanto lunga sarà la strada che abbiamo davanti, possiamo solo fare meglio" conclude Pertichini ringraziando la giunta vecchia e quella nuova del Municipio Ponente e Utri Mare, insieme con i cittadini e i consiglieri comunali che hanno contribuito a trasformare l'idea in realtà.

Le associazioni per la tutela dei disabili gioiscono per il risultato: "Ci siamo riusciti - dice Marco Macrì di Genova Inclusiva - un primo passo verso l'inclusione grazie ad Anmic e associazione Maruzza Liguria che mi hanno delegato. Ora ogni portatore di handicap può prenotarsi, fruire della zona d'ombra e vivere la spiaggia. Ora facciamo sì che tramite le associazioni quest'anno e il prossimo sia sempre utilizzata".

La Spiaggia dei Bambini è nata per accogliere i ragazzi dei centri estivi, con una collaborazione tra Arciragazzi Prometeo, Comune di Genova, Municipio Ponente, Utri Mare e Act: quest'anno ha riaperto le sue porte con due gazebo in più (12 in totale) per fare attività all'ombra, e se nei giorni feriali i posti sono dedicati ai bimbi dei centri estivi, in quelli festivi e ogni giorno dalle 16 alle 18 l'accesso è libero e gratuito per tutti. Il 30 giugno di quest'anno, con 225 ospiti più gli accompagnatori adulti, è stato battuto il primato di presenze di sempre.

Come accedere alla sperimentazione

Dopo aver prenotato, la mail generata dal sistema in risposta dovrà essere inoltrata per conoscenza a spiaggiadeibambini@gmail.com e municipio7@comune.genova.it. Nei giorni festivi e prefestivi e nella fascia oraria 15,30-18 dei giorni feriali (o comunque in ogni momento diverso da quello fruito dai centri estivi) la possibilità d'uso di una struttura ombreggiante sarà assicurata alle persone disabili. Anche in occasione dei momenti dedicati ai centri estivi, comunque, lo staff della Spiaggia dei Bambini si adopererà per provare a dare riscontro positivo alle richieste degli spazi da parte dei disabili. Il personale della spiaggia darà ai fruitori copia delle chiavi di accesso allo spogliatoio per il cambio e per poter consentire l'accesso alla sedia a rotelle e dei lettini idonei.