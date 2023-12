Spaccio tra centro storico e Porto Antico: un arresto e due denunce

Arresti e denunce per spaccio di droga a Genova durante i controlli svolti dai carabinieri del comando provinciale negli ultimi giorni.

Un 25enne originario del Senegal è finito in manette in vico del Pozzo perché sorpreso a vendere dosi di crack a un 20enne italiano. Denunciati altri due pusher. In vico del Serriglio un altro senegalese, questa volta di 40 anni, che è stato fermato per un controllo e trovato in possesso di alcuni grammi di hashish già suddivisi in dosi pronte alla vendita. Denunciato anche un italiano di 55 anni sorpreso al Porto Antico a vendere venti pastiglie di Buprenorfina in cambio di 80 euro e di una dose hashish. Il farmaco viene usato per il trattamento della dipendenza agli oppioidi, ma in dosi elevate ne diventa un sostituto.

Durante i controlli del territorio i carabinieri hanno anche arrestato, in esecuzione di provvedimento restrittivo, un 50enne italiano condannato a un anno di reclusione per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli (reati commessi a

Genova nel 2019) e un 20enne che ha aggredito un conoscente e poi si è scagliato anche contro i militari intervenuti per riportare la calma. Denunciato, infine, un 50enne ubriaco che è andato a sbattere con la moto a Vobbia.