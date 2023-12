Prima aggredisce un conoscente, poi i carabinieri: 20enne arrestato

Prima la lite, poi l'aggressione violenta a un conoscente e ai carabinieri. È successo a Bolzaneto nei giorni scorsi e un ragazzo di 20 anni è stato alla fine arrestato.

I militari sono intervenuti con una pattuglia della compagnia di Sampierdarena perché era stata segnalata una situazione fuori controllo. Il ragazzo, in evidente stato di agitazione, aveva aggredito un conoscente al culmine di una discussione per motivi in via di accertamento.

Alla vista degli uomini in diviso si è scagliato anche contro di loro. Alla fine è stato bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.