Autospazzatrice per pulizia strade e lavori di viabilità per la città metropolitana

Resilienza, ammodernamento e prevenzione infrastrutturale al centro del nuovo finanziamento di Regione Liguria, che coinvolge più di 60 enti tra Comuni e Province. Quasi 5 milioni di euro a valere sui fondi della Legge 145 sono stati infatti destinati da un lato a 22 interventi specifici su viabilità e mobilità ciclistica (nel savonese) della Liguria, e dall'altro a 14 istanze di acquisto di veicoli e mezzi operativi per interventi di manutenzione sulle reti stradali comunali e provinciali. Questo quanto approvato nel corso dell'ultima Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone.

Nello specifico, la delibera in oggetto riguarda due slot di contributi: dei 4.877.850 euro complessivi, 3.877.850 euro sono per l'esecuzione di interventi infrastrutturali e un milione per l'acquisto automezzi. I progetti, dalla costa all'entroterra, si inseriscono nella programmazione annuale di Regione Liguria (aggiornamento di Elenco triennale 2023-2025) a sostegno di Comuni e Province.

"La Regione è al fianco dei sindaci nel percorso di ammodernamento e recupero infrastrutturale - commenta l'assessore regionale Giacomo Giampedrone -. Lo fa con un aiuto concreto a Comuni e Province per favorire la resilienza territoriale. Non solo nelle situazioni di somma urgenza, ma anche nelle altrettanto importanti sedi di sviluppo, come nel caso di piste ciclabili e impianti di illuminazione".

"Questa nuova tranche di fondi - conclude Giampedrone - dimostra l'attenzione del Settore Infrastrutture verso le pluralità della regione, spesso caratterizzate da fragilità. Parlare di infrastrutture significa anche parlare di efficientamento e sicurezza sul lavoro, è per questo che per il rinnovo del parco mezzi Regione Liguria ha stanziato negli ultimi due anni 3 milioni e mezzo".

Per quanto riguarda la Città Metropolitana di Genova, i finanziamenti interessano la viabilità per un totale di 1.278.710 euro. In particolare, si segnalano i 621mila 754 euro nel Comune di Ne per la manutenzione straordinaria della strada comunale San Biagio con efficientamento energetico di parte dell'illuminazione pubblica e il contributo da 245mila 601 euro per la messa in sicurezza della strada carrabile Cretti Levà mediante installazione di barriere stradali sul secondo lotto.

Stanziati anche 221mila 796 euro per l'acquisto di un'autospazzatrice per pulizia stradale, sempre per la Città Metropolitana di Genova.