Serie di furti nelle case a Sori, arrestato

In poco più di un mese aveva messo a segno diversi furti in altrettante abitazioni di Sori, per questo i carabinieri del Nucleo Investigativo di Genova, a seguito di ordine di carcerazione emesso dal tribunale, hanno tratto in arresto un 33enne italiano con pregiudizi di polizia.

Il giovane deve scontare una pena detentiva di 8 mesi e 20 giorni di reclusione. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Marassi.

Nei giorni scorsi, sempre sul levante, i carabinieri di Chiavari sono stati impegnati in un servizio ad 'alto impatto', che ha portato alla denuncia di otto persone.