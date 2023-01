La proposta: "Facciamo costruire uno skatepark ai detenuti"

Il Municipio III Bassa Val Bisagno si doterà di uno skatepark per favorire sport e inclusione sociale tra i giovani, votata all'unanimità la mozione discussa giovedì 26 gennaio 2023 in Consiglio Municipale. La mozione, infatti, impegna il Municipio della Bassa Val Bisagno a dotarsi di uno skatepark, visto come "opportunità da offrire ai giovani, un'attività sana da svolgere all'aria aperta, che incentiva le relazioni".

Tra i maggiori sostenitori della mozione, il consigliere municipale Paolo Boz (Fratelli d'Italia), con un passato da pioniere dello street inlineskating, oggi noto come roller freestyle, commenta: "La mozione è perfettamente in linea con quanto sosteneva la nostra leader Giorgia Meloni in campagna elettorale insistendo sulla necessità di investire sui giovani perché crescano sani e determinati".

"L'apporto sociale di istituire una specie di diritto allo sport grazie a un programma di investimenti sugli impianti sportivi e al sostegno economico per le fasce più deboli - prosegue Boz - va proprio nella direzione indicata dal Governo nazionale per garantire la possibilità a tutti i ragazzi di esprimere le proprie abilità e capacità sportive".

Il capogruppo di Fratelli d’Italia rilancia l'impegno sociale dell'azione, chiedendo alla Giunta municipale di attivarsi con il Comune e il carcere di Marassi, prendendo esempio da Losanna che a fine anni '90 aveva fatto costruire lo skatepark cittadino dai detenuti del penitenziario cittadino, creando uno degli skatepark europei più famosi tra gli appassionati proprio per l'irregolarità con cui era stato creato, per la costruzione dell'area "così che possa essere un progetto pilota per attuare, in parte, un reinserimento sociale dei detenuti con un'attività su base volontaria, che gli permetta di lavorare per il territorio in cui sorge la casa circondariale", sottolinea Boz.

Durante la discussione non è mancata l'occasione da parte del gruppo dei consiglieri di Fratelli d'Italia di rimarcare come "la sinistra dopo aver contrastato duramente in campagna elettorale le nostre idee, ora con questa mozione le sposa in pieno" e ancora, sottolineando come quella presentata oggi dal consigliere Alfonso Nalbone (M5S), sia una mozione analoga a quella già presentata nel 2021: "l'opposizione ripropone in Consiglio oggi le richieste che non è riuscita ad attuare durante il precedente ciclo amministrativo in cui erano in maggioranza, perché evidentemente anche loro hanno capito che le cose si fanno solo quando alla guida c'è il centro destra".