Edilizia, ogni giorno quasi tre infortuni sul lavoro: il tour della Filca Cisl con info in undici lingue

Davanti al cantiere del waterfront di Genova è partito, lunedì 15 aprile 2024, il tuor del camion 'vela' della Filca Cisl Liguria dedicato alla sicurezza sul lavoro. L'iniziativa, intitolata 'Rimani agganciato alla vita', arriva nei giorni antecedenti alla Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro, celebrata il 28 aprile.

Infortuni sul lavoro in Liguria, i dati

Il 2024, in Liguria, è iniziato con 174 denunce di infortunio nel settore delle costruzioni nei primi due mesi dell'anno. Dato in aumento rispetto al primo bimestre del 2023, quando erano state 137. Questo significa che, nella nostra regione, ogni giorno ci sono stati quasi tre infortuni nel comparto edile, quello con più denunce davanti a sanità e assistenza sociale (172 denunce di infortunio tra gennaio e febbraio 2024).

La campagna informativa della Filca Cisl

Per tutta la settimana, dal mattino al tardo pomeriggio senza fermarsi, il camion della Filca Cisl Liguria, con una vela di sei metri per tre con lo slogan dell’iniziativa, viaggerà tra i cantieri della provincia di Genova. Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria, spiega: "Distribuiremo materiale informativo e un tesserino dove si potrà trovare un Qr code in cui sarà possibile scaricare gratuitamente la web app in 11 lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, albanese, romeno, arabo, cinese, ucraino e hindi). All’interno della sezione sicurezza in modo semplice saranno spiegate le norme di comportamento riguardo la sicurezza nelle lavorazioni sui ponteggi, negli scavi, nelle ristrutturazioni di interni e in cemento armato".

Le tappe tra Genova, levante, ponente ed entroterra

Dopo il waterfront, il camion nel pomeriggio ha proseguito nei cantieri della Valbisagno, visitando anche quello dello Scolmatore del Bisagno. Martedì 16 aprile 2024 il tour proseguirà nei cantieri del Tigulio partendo da Bogliasco e proseguendo per Sori, Recco, Rapallo, Santa Margherita, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante. Mercoledì 17 aprile appuntamento nei cantieri che si trovano nei comuni dell’ entroterra genovese, giovedì 18 il camion invece si trasferirà in Valpolcevera mentre venerdì 19 visite nei cantieri del ponente di Genova fino ad Arenzano.

"’In questa settimana - spiega ancora Tafaria - puntiamo a visitare almeno un centinaio di cantieri. Abbiamo già lanciato un numero verde 800.222.420 per ricevere denunce su eventuali irregolarità, e ne stanno arrivando una decina ogni settimana. Poi gli operatori della Filca vanno direttamente nei cantieri per verificare eventuali criticità e nel caso segnalare alle autorità competenti situazioni di emergenza. In autunno, dopo la fase di sperimentazione, diventerà operativo il badge elettronico nei cantieri genovesi rilasciato dalla Cassa Edile per ogni singolo lavoratore, uno strumento nuovo per contrastare il fenomeno del dumping contrattuale ma anche garantire la massima tutela a ogni edile dal punto di vista della sicurezza. Dobbiamo lavorare insieme con l’Ance - conclude il segretario generale Filca Cisl Liguria - le altre associazioni imprenditoriali, gli organi preposti e le istituzioni sfruttando al massimo la digitalizzazione facendo in modo di incrociare i dati dei cantieri creando il cartello digitale di cantiere trasparente per tutti gli appalti così si potrà avere in tempo reale ogni singola informazione".