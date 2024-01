Giovanissimi caricano 5 kg di droga in auto: al casello trovano i carabinieri

Nelle prime ore del mattino i carabinieri di Sestri Levante e Lavagna hanno sorpreso due giovani con un carico importante di droga in auto.

I militari, impegnati nella normale attività di controllo all'uscita dell'autostrada di Sestri Levante, hanno fermato il veicolo, con a bordo un 18enne e un 19enne, entrambi italiani. L'atteggiamento della coppia, tra lo stupore, il disagio e il nervosismo, ha insospettito i carabinieri, che hanno deciso di perquisire l'auto.

All'interno sono stati trovati cinque chilogrammi di hashish suddivisi in panetti, per cui i due giovani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati portati nel carcere di Marassi, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp