Spaccio in stile 'drive-in': 60enne in manette

Controlli dei carabinieri nella zona di Sampierdarena con un arresto e alcuni provvedimenti di allontanamento dalla città di Genova per precedenti reati contro il patrimonio.

In manette un italiano di 60 anni, sorpreso a spacciare droga in via Fillak. L'uomo è stato notato dai carabinieri mentre, dopo essere stato avvicinato da un’autovettura con a bordo tre ragazzi, lasciava cadere a terra alcuni piccoli involucri contenente verosimilmente sostanza stupefacente.

Pensava di passare inosservato con la modalità di spaccio in stile 'drive in', con i clienti pronti a ricevere il prodotto direttamente in auto, ma è andata diversamente. I carabinieri hanno fermato e perquisito l'uomo, trovandolo in possesso di numerosi involucri di hashish pronti per essere venduti. È quindi scattata la perquisizione domiciliare, dalla quale sono emersi altri 400 grammi della stessa sostanza. Il 60enne è stato portato nel carcere di Marassi per detenzione ai fini di spaccio.

