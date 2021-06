Arriva in ospedale con oltre un etto di droga, processato in videoconferenza

Un sessantenne di Chiavari è stato arrestato dai carabinieri a Sestri Levante. L'uomo ha preso parte all'udienza di convalida dell'arresto in via telematica dal letto dell'ospedale

I carabinieri della compagnia di Sestri Levante, nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 giugno 2021, hanno arrestato un cittadino italiano di 60 anni, residente a Chiavari, nella flagranza del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti.

Nella serata di venerdì i militari, tramite numero unico di emergenza 112, sono stati contattati dalla direzione sanitaria dell'ospedale di Sestri Levante, che ha segnalato loro che presso il nosocomio, un paziente giunto in ambulanza, in fase di ricovero, era stato trovato in possesso di una discreta quantità di sostanza stupefacente.

Gli uomini dell'Arma si sono immediatamente recati presso il reparto che ospitava il paziente, constatando che la sostanza in questione era hashish e aveva un peso complessivo di circa 120 grammi. Accertata quantità e natura della sostanza, i militari hanno dato corso a una perquisizione domiciliare presso l'abitazione del paziente, dove hanno trovato altri sei ovuli oltre a due frammenti della stessa sostanza, per un peso complessivo di 40 grammi circa, 3 grammi di marjuana, un bilancino elettronico di precisione e 400 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

Al termine delle formalità di rito l'uomo è stato dichiarato in stato di arresto e piantonato presso il reparto di medicina dell'ospedale di Sestri Levante prima dai carabinieri e quindi dalla polizia penitenziaria. Nella mattinata di lunedì 7 giugno presso l'ufficio del gip del tribunale di Genova si è celebrata l'udienza di convalida dell'arresto, a cui, in modalità telematica, ha potuto partecipare anche l'arrestato dal letto di ospedale.

Il giudice ha convalidato l'arresto e ha applicato al chiavarese la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, provvedimento che diventerà efficace all'atto della dimissione dall'ospedale. La sostanza stupefacente, il bilancino e il denaro sono stati posti sotto sequestro penale. L'hashish è già stato inviato al laboratorio di analisi per accertarne la quantità di principio attivo.