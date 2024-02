Due case svaligiate nello stesso palazzo: bottino da 18mila euro

Ancora ladri in azione negli appartamenti. Dopo il triplo tentativo di furto a levante dei giorni scorsi (a questo link l'articolo) i topi d'appartamento hanno messo a segno un doppio colpo sulle alture di Sestri Ponente, con un bottino complessivo di circa 18mila euro in gioielli.

Sul posto è intervenuta la polizia scientifica che ha avviato le indagini per cercare di incastrare i ladri. I proprietari dei due appartamenti dello stesso palazzo si sono accorti del furto nel pomeriggio di martedì 13 febbraio 2024, dopo essere tornati a casa dal lavoro, quindi gli inquirenti ipotizzano che i due colpi possano essere andati in scena in mattinata. Non sono stati tra l'altro trovati segni di scasso quindi è molto probabile che per introdursi nelle case i malviventi abbiano utilizzato una chiave bulgara, un particolare attrezzo che viene utilizzato per aprire le serrature delle porte, una sorta di 'passepartout'.

I ladri hanno rovistato nelle camere da letto, trovate a soqquadro, e hanno portato via monili e gioielli in oro, nel primo caso per un valore totale di circa 8mila euro e nel secondo per circa diecimila euro.

