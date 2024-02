Furti in casa: ladri in azione in tre appartamenti

Ladri in azione nel levante genovese, per la precisione tra Quinto e Nervi. Venerdì 9 febbraio 2024 i 'topi di appartamento' si sono intrufolati in tre appartamenti, due in via Gianelli e uno in via Santorre de Rossi di Santarosa.

In via Gianelli i ladri sono entrati dalla finestra in due appartamenti ai piani bassi, nel primo hanno portato via monili in oro per un valore ancora da quantificare, nel secondo 150 euro in contanti, poi sono scappati. I proprietari si sono accorti degli ammanchi e hanno trovato le stanze a soqquadro al rientro a casa, intorno alle ore 19:30.

In via Santorre de Rossi di Santarosa, invece, i ladri sono entrati forzando la porta, ma non hanno rubato nulla, forse sono stati disturbati e sono scappati via. Sui tre episodi di furto indaga la Polizia, che sta svolgendo i necessari accertamenti.

