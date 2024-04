Base per lo spaccio di cocaina, chiusa macelleria

Il questore di Genova ha disposto, ai sensi dell'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, la sospensione per 15 giorni della licenza d'esercizio intestata al gestore di una macelleria di Sestri Ponente.

Il provvedimento emesso nei riguardi dell'attività commerciale è conseguito a un'articolata attività investigativa svolta dalla locale squadra mobile, dalla quale è emerso come la macelleria, ubicata in una zona 'insospettabile' in quanto non caratterizzata da fenomeni criminogeni di rilevante spessore, fosse invece un canale attivo di approvvigionamento per gli assuntori di sostanza stupefacente.

Il 5 aprile scorso, infatti, i poliziotti avevano tratto in arresto in flagranza di reato il titolare del negozio insieme ad altri due suoi connazionali per avere illecitamente detenuto nei locali della macelleria 260 grammi di cocaina suddivisa in 160 dosi e 7.500 euro.

Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti del commissariato Sestri nella mattinata di mercoledì 10 aprile 2024.