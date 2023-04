Sequestrati tre cuccioli trasportati illegalmente: erano nascosti nel vano passaruote di un'auto

Durante le operazioni di controllo dei passeggeri in entrata nell’Unione Europea, i funzionari del Reparto viaggiatori dell’Ufficio delle Dogane di Genova, insieme ai militari della Guardia di Finanza, hanno trovato, all’interno di un'auto proveniente dalla Tunisia, tre cuccioli di cane che erano stati nascosti nel vano passaruote.

Le condizioni a cui erano stati sottoposti i tre piccoli meticci, nel mezzo sbarcato al molo Caracciolo, hanno fatto scattare il sequestro penale per le sofferenze a loro provocate. I cuccioli, dopo essere stati trasferiti in clinica veterinaria per l’accertamento delle condizioni di salute, sono stati affidati al canile municipale di Monte Contessa.

A seguito della ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (legge n.201/2010), costituisce reato anche il trasporto di cani e gatti introdotti nel territorio nazionale qualora privi di sistemi per l’identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie. I responsabili sono stati denunciati all’autorità giudiziaria, in relazione alle ipotesi di reato emerse nell’accertamento dei fatti.