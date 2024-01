Nuovo 'semaforo intelligente' in corso Europa: quando iniziano le multe

Al via il 1 gennaio la fase di test del nuovo rilevatore automatico di infrazioni per l’impianto semaforico posto all’incrocio tra corso Europa, via Mosso e via Scribanti.

Niente multe per le prime due settimane di questo nuovo "semaforo intelligente", ma dal 15 gennaio, giorno in cui l’impianto entrerà a regime, inizieranno a essere sanzionate le infrazioni rilevate.

Le violazioni saranno soggette a sanzione non solo al superamento dell’area di incrocio, ma anche in caso di superamento della linea di arresto a semaforo rosso per mancato rispetto della segnaletica orizzontale.