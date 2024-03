Scuola guida sempre più costosa: quanto si può risparmiare a Genova per la patente

La scuola guida è sempre più costosa in Italia, stando a una recente indagine di Altroconsumo che ha coinvolto 146 autoscuole in sette città tra cui Genova, e poi Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Cagliari.

Il personale di Altroconsumo si è messo nei panni di una persona che telefona o scrive via mail alle scuole per conoscerne i prezzi e ottenere un preventivo: operazione già complicata in partenza, poiché le autoscuole utilizzano strutture di prezzo differenti e non tutte posseggono un sito web con le informazioni. E dover raggiungere di persona la scuola non aiuta la comparazione di chi deve scegliere.

Eppure secondo il dossier un'adeguata comparazione tra le diverse offerte può generare un risparmio tra i 240 e i 615 euro, a seconda della città.

I dati a Genova: quanto si può risparmiare

Per quanto riguarda Genova, sono state sondate 10 autoscuole tra ottobre e novembre 2023: il costo totale minimo per conseguire la patente B è di 890 euro, mentre il massimo è di 1225. Una media di poco più di mille euro che fa balzare il capoluogo ligure secondo in classifica, subito dopo Bologna, con una differenza di circa 100 euro dalla città in terza posizione.

Sempre a Genova, tra il valore massimo e quello minimo c'è una differenza di 335 euro, un possibile risparmio significativo. Per quanto riguarda quest'ultimo dato, Genova si colloca seconda in classifica: la differenza più alta si trova a Bologna, dove si possono risparmiare fino a 615 euro. E poi Genova che riporta la stessa cifra di Napoli. Gli altri comuni variano da 326 (Cagliari) a 240 euro (Torino).

Anche i costi delle singole voci di spesa variano da città a città: a Genova il costo di iscrizione alla scuola guida costa minimo 300 e massimo 420 euro, la spesa per l'esame di teoria va dai 75 ai 110 euro, per quello di pratica dai 142 ai 195 euro e infine il costo per sei ore di guide certificate (il tempo minimo richiesto) va da 240 a 276 euro. Prezzi non da poco se confrontati con città come Torino in cui per l'esame di teoria si paga una cifra da 25 a 90 euro, e per quello di pratica si va dai 70 ai 116 euro.

Differenze di prezzo dal 35 al 70%

Per quanto riguarda la situazione in Italia, nell'analisi di Altroconsumo sono emerse differenze di prezzo che variano dal 35% al 70%. Infatti, tutte le voci di spesa individuate presentano una rilevante variabilità: spiccano, però, le differenze di prezzo per l’iscrizione e per sostenere gli esami. Nel primo caso, a Bologna, le differenze di prezzo variano tra i 100 e i 780 euro, a Milano tra i 290 e i 485 euro. A Torino, per l’iscrizione all’esame di teoria, il costo massimo registrato è quasi quattro volte quanto il minimo.

Il costo sostenuto per le guide certificate, invece, pur essendo variabile, vede differenze più contenute, che oscillano tra il 15% e il 20% circa.

I dettagli a cui fare attenzione

Ma è proprio ai costi delle guide e alla loro durata che bisogna fare attenzione quando si richiede un preventivo: nella maggior parte delle rilevazioni le guide proposte erano da 60 minuti, ma spesso possono anche essere di tempo inferiore. Ed essendo 6 ore il tempo minimo di pratica alla guida da dover sostenere per legge, in questo caso sei sessioni non sarebbero sufficienti a raggiungere le sei ore obbligatorie. È, inoltre, stato riscontrato che in molte scuole c'è differenza di prezzo tra le sei ore di guida certificate e quelle aggiuntive che si potrebbero voler aggiungere.

Infine per raggiungere un'idea di preventivo completa è bene informarsi sulle spese extra, come quelle amministrative e legate alla burocrazia: dal certificato medico di base ai costi per il materiale didattico, dalla visita medica agli esami.