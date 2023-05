"Lavoratore licenziato dopo sciopero Sogegross", la denuncia del sindacato

Licenziato per aver partecipato allo sciopero notturno dei dipendenti Sogegross dello scorso 26 maggio. È l'ipotesi del sindacato SI Cobas che denuncia l'esclusione del lavoratore dal turno quotidiano di lavoro: "Questa mattina è stato negato l'accesso al magazzino ad uno dei nostri iscritti, licenziato dopo anni di servizio per futili motivi legati ad una contestazione disciplinare, proprio al suo rientro dalle due giornate di sciopero che hanno paralizzato il polo logistico genovese".

Per manifestare opposizione alla presunta decisione dell'azienda SI Cobas ha organizzato un presidio fissato per giovedì 1 giugno alle 10 al Gros market di via Spataro a Sampierdarena.

"Il consorzio si era dato disponibile ad aprire una trattativa su applicazione al 100% del Ccnl Logistica e aumento del ticket - scrivono i rappresentanti di SI Cobas -, ma se questi sono i segnali dell'azienda, ribadiamo la nostra opposizione a qualsiasi licenziamento politico e ritorsivo, rivendichiamo la reintegra immediata del lavoratore licenziato e rilanciamo la lotta!".

Poi l'appello del sindacato a evitare di fare acquisti nel negozi del gruppo Sogegross: "Da oggi parte una campagna di boicottaggio di tutti i supermercati del gruppo Sogegross (GrosMarket, Basko, Ekom, Doro), chiediamo a tutti di smettere di effettuare acquisti in questi negozi! Le grandi catene si arricchiscono con le speculazioni sui beni di prima necessità mentre chi carica e scarica quelle merci viene buttato in mezzo alla strada per aver chiesto i propri diritti! Chiediamo la massima partecipazione al presidio, non lasceremo in pace chi pensa di intimidire con queste ritorsioni i lavoratori che alzano la testa!".