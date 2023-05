Sciopero notturno davanti al magazzino Sogegross

Sciopero notturno al magazzino di Sogegross di Genova. I lavoratori sono scesi in strada, in lungotorrente Secca intorno all'una di notte. A spiegare i motivi della protesta è il sindacato Si Cobas.

"Dopo mesi di attesa e promesse i lavoratori chiedono l'applicazione integrale del Contratto collettivo nazionale di lavoro con il pagamento al 100% della malattia, l'apertura di un tavolo sul riconoscimento di un ticket da 8 euro, la cessazione di ogni atteggiamento discriminatorio e anti-sindacale dentro il magazzino"

"Ci sono stati lavoratori sanzionati disciplinarmente - afferma Si Cobas - per aver indossato il cappellino del sindacato, continue pressioni per cancellare l'iscrizione al sindacato. I lavoratori sono in sciopero e pretendono risposta dall'azienda Az Logistic, dal consorzio Ambrosiano e dalla committenza Sogegross. La crisi non possono pagarla i lavoratori".