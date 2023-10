Scuola, proclamato sciopero di 24 ore

Disagi in vista per studenti e famiglie. L'organizzazione sindacale Sisa (Sindacato indipendente studenti e apprendisti) ha proclamato uno sciopero per l'intera giornata di venerdì 6 ottobre 2023.

Le scuole non sono in grado di garantire che il servizio scolastico possa svolgersi regolarmente. Gli alunni saranno fatti entrare a scuola solo se presenti i docenti e i collaboratori scolastici in servizio all'ora di ingresso.

Le famiglie sono invitate a informarsi la mattina stessa sulla situazione, meglio se di persona, all'ingresso della scuola. Il sindacato, a livello nazionale, ha una rappresentatività dello 0,01%.