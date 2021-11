Sciopero nella raccolta rifiuti, Amiu: "Possibili disagi"

Sciopero generale dei servizi ambientali per l’intera giornata di lavoro lunedì 8 novembre 2021. Interessati in Italia oltre 100mila addetti del settore, equamente divisi tra pubblico e privato, per rivendicare il rinnovo di un contratto scaduto da oltre due anni. Lo sciopero è stato proclamato da Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel in conseguenza dell’interruzione delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro.

Amiu Genova, in base alla legge 146/90 “Norme sull’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali”, spiega che "lo sciopero di lunedì 8 novembre interesserà l’intera giornata e tutti i turni di lavoro della stessa" e segnala all’utenza "che potrebbero esserci dei disagi nell’erogazione dei servizi".

"Saranno garantite - conclude Amiu - secondo quanto previsto dalla normativa e dal codice di regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero, le prestazioni di servizio indispensabili e che al termine dello sciopero le erogazioni dei servizi torneranno alla normale fruibilità".