Sciopero generale, possibili disservizi nelle scuole

Sciopero generale di tutte le categorie del servizio pubblico e privato venerdì 22 aprile. L'agitazione proclamata da Al Cobas riguarda alcuni servizi, comprese le scuole.

Lo sciopero è previsto dalle 00.01 di venerdì 22 alle 21 del giorno stesso. Amt non ha comunicato nulla in quanto lo sciopero non riguarderà il servizio di trasporto pubblico locale e provinciale a Genova.

Asili nido e materne

Presso le scuole e i nidi d'infanzia potrebbero verificarsi disservizi.