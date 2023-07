A spasso in Albaro, ma doveva essere in carcere

Controlli dei carabinieri nel fine settimana tra sabato 1 e domenica 2 luglio 2023. I militari hanno arrestato due persone.

Nel primo caso è stato arresto un minorenne rom italiano, con precedenti, perché colpito da ordine di carcerazione. Il giovane è stato fermato per un controllo da un equipaggio del nucleo radiomobile in via Henry Dunant nel quartiere di Albaro, nella zona delle piscine. I militari hanno verificato che il ragazzo aveva violato la misura di collocamento in una comunità cui era sottoposto per un furto e che quindi era stato colpito dall'ordine di carcerazione. È stato quindi portato nel penitenziario minorile di Torino.

Arrestato anche un 45enne originario del Marocco, noto per i suoi precedenti, in seguito a reiterate violazioni dell’affidamento ai servizi sociali ai cui era sottoposto. Nel fine settimana i carabinieri hanno anche denunciato altre due persone: un 50enne che ha aggredito i genitori anziani e un 35enne che ha ferito con un paio di forbici un 45enne in piazza Baracca a Sestri Ponente. Effettuati anche posti di blocco con controlli alla circolazione stradale, tre persone di età compresa tra i 30 e i 40 anni sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza e si sono viste ritirare la patente.