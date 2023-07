Lite in strada, 45enne aggredito e ferito con un paio di forbici

Nella notte tra sabato 1 e domenica 2 luglio 2023 i carabinieri del comando provinciale di Genova sono intervenuti in piazza Baracca a Sestri Ponente.

Un 35enne originario dell'Albania, in seguito a un litigio scaturito per motivi in via di accertamento ha aggredito con una forbice un 45enne romeno.

La vittima dell'aggressione è rimasta ferita ed è stata soccorsa da una'ambulanza intervenuta a Sestri Ponente. Il 45enne è stato portato in ospedale in codice giallo ed è stato refertato con alcuni giorni di prognosi. Il 35enne è stato invece denunciato a piede libero per lesioni personali.