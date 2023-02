L'odissea della scalinata dei Landi: ripristino e addio transenne, dopo un anno di battaglie

La storia infinita della scalinata dei Landi di Sampierdarena è arrivata finalmente alla sua conclusione. Ammalorata e transennata da oltre un anno, è stata ripristinata e torna pienamente a disposizione dei cittadini, era stata danneggiata da una perdita fognaria. A darne notizia è l'assessore a lavori pubblici e manutenzioni del Municipio Centro Ovest Luciano Cavazzon che da dicembre 2021 segue la vicenda, protagonista di diverse interpellanze e mozioni in consiglio municipale.

"Le prime segnalazioni - spiega Cavazzon a GenovaToday - risalgono alla fine del 2021, la scalinata era stata danneggiata da una perdita fognaria riconducibile a un privato ed era stata transennata da Aster. Purtoppo le transenne finivano costantemente per terra causando ulteriori problemi di sicurezza. A gennaio 2022 avevo iniziato a sollecitare il ripristino e il 23 febbraio 2022 era stata presentata un'interpellanza del Pd, la risposta è arrivata dall'assessorato competente solo a maggio 2022 sostenendo che il ripristino era stato effettuato. In realtà si riferiva solo alle transenne, non alla scalinata, quindi avevo scritto anche al sindaco Bucci una mail infuocata. Nel mezzo c'era stata anche una mozione presentata dal Movimento 5 Stelle in Municipio nel mese di marzo".

La vicenda è proseguita ancora per tutto il 2022: "Durante una commissione comunale a novembre - racconta ancora l'assessore del Municipio Centro Ovest - avevo nuovamente sollevato la questione spiegando che ritenevo necessaria un'ingiunzione per procurato pericolo perché il privato responsabile della perdita non aveva ancora provveduto al ripristino, l'assessore Gambino mi aveva però risposto che non era una strada percorribile. Avevo quindi ribadito la necessità che fosse il Comune a farsi carico del ripristino, per poi rivalersi su chi aveva procurato il danno. Il 29 novembre era poi stata presentata dall'opposizione un'altra mozione per cercare di sbloccare la vicenda che oggi è finalmente giunta alla conclusione".