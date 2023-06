San Martino, in arrivo una nuova vasca per il parto in acqua

In occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 6 giugno 2023 Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta quali interventi ritiene di attivare per sollecitare il Policlinico San Martino la presa in carico del guasto alla vasca per il parto in acqua nel Policlinico San Martino e di restituire alle gestanti la possibilità del parto in vasca con tutti i benefici che ne derivano.

Il consigliere ha aggiunto che al momento sono utilizzabili solo cinque vaschette, ma solo per il travaglio.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha concordato con Pastorino sui benefici del parto in acqua e ha ricordato il Progetto “Ostetricia: ritorno al futuro” che prevede anche una nuova sala parto dove collocare la nuova vasca per il parto in acqua, per la quale sono state avviate le procedure di acquisto.

L’assessore, inoltre, ha annunciato che entro l’estate sarà espletato il concorso per assumere al San Martino 32 ostetriche.