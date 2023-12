Notte di follia: stacca specchietti e lancia motorini, 27 veicoli danneggiati

Notte di follia tra San Fruttuoso e San Martino. Diverse persone hanno chiamato le forze dell'ordine per segnalare una persona, in evidente stato di alterazione, impegnata a scaraventare moto e scooter per terra e a danneggiare le automobili posteggiate staccando gli specchietti.

Intorno alle ore 23 di martedì 19 dicembre 2023 segnalazioni sono arrivate da via Manuzio, via San Martino e via Lagustena. La polizia è intervenuta con le volanti e ha avviato le ricerche in zona dopo aver raccolto la descrizione da parte di alcuni cittadini, l'uomo non è però stato trovato.

In totale sono stati danneggiati 27 veicoli. Proseguono le indagini per cercare di identificare l'autore dei danneggiamenti. Sui gruppi social di quartiere episodi simili nella notte sono stati denunciati anche a Sturla nella zona della stazione e poi in via Orsini ad Albaro.

Nella notte la polizia è anche intervenuta in via Cantore a Sampierdarena dove ha arrestato un uomo sorpreso a rubare nelle auto, sei i veicoli con il finestrino rotto (a questo link il nostro articolo).

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp