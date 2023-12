Spacca i vetri di sei auto per rubare: arrestato

Nella notte la polizia ha arrestato un uomo di origini nordafricane sorpreso a spaccare i vetri delle auto posteggiate in via Cantore per rubare.

L'allarme, mercoledì 20 dicembre 2023 intorno alle ore due, è stato lanciato da alcuni residenti di Sampierdarena che hanno chiamato le forze dell'ordine dopo aver notato il malvivente.

Le pattuglie sono intervenute tempestivamente e l'uomo è stato fermato. Sei le automobili danneggiate. Notte movimentata a Genova, tra San Fruttuoso e San Martino sono stati danneggiati 27 veicoli posteggiati tra automobili e soprattutto moto e scooter. Molti cittadini hanno segnalato alla polizia la presenza di un uomo evidentemente alterato che gettava i mezzi a due ruote per terra e staccava gli specchietti dalle auto. Anche in questo caso sono intervenute le pattuglie, ma il responsabile non è stato trovato (a questo link il nostro articolo).

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp