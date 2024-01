Papà minaccia figlia e nipoti con un coltello. Tre 'codici rossi' in una notte

Non è stata una notte solo di festeggiamenti quella di Capodanno. All'ombra dei luccichii e dei brindisi patinati pubblicati sui social, nelle case di diverse famiglie - almeno tre quelle che hanno denunciato - si sono consumati episodi di violenza, rapina, e maltrattamenti ai danni di donne e minori.

I cosiddetti 'codici rossi', di cui è stata informata la procura, e che hanno impegnato la polizia nel quartiere di Sampierdarena ben prima della mezzanotte e fino al mattino. Nel primo caso un papà ha minacciato la figlia e i nipoti con un coltello, i vicini di casa sentendo le grida hanno chiamato il 112 e l'arrivo delle volanti ha evitato l'ennesima tragedia: l'uomo, che aveva già un divieto di avvicinamento alla casa, è stato denunciato per minacce gravi aggravate e nuovamente allontanato.

Un'altra pattuglia è intervenuta in casa di una donna che è stata picchiata dall'ex e rapinata del suo telefono. L'aggressore è stato trovato nel suo appartamento e denunciato per rapina e violazione del divieto di avvicinamento. Quest'ultima stessa denuncia applicata a un terzo uomo che non aveva rispettato la misura interdittiva emessa dal giudice.