Rimosso vecchio distributore di siringhe: era abbandonato da 15 anni

In via Cantore a Sampierdarena, nel tratto immediatamente successivo all'incrocio con via Dino Col, era ancora presente un vecchio distributore di siringhe. Un apparecchio che riporta la mente molto indietro con gli anni, utilizzato per raccogliere le siringhe usate, evitando che venissero abbandonate in strada, e in grado di dispensarne di sterili. I primi furono installati a Genova nel 1993 per contrastare il fenomeno dell'abbandono in strada di siringhe usate dai tossicodipendenti e per cercare di arginare la diffusione dell'Hiv con l'utilizzo di siringhe infette passate di mano in mano.

L'apparecchio era abbandonato da moltissimi anni e all'interno sono state trovate siringhe molto vecchie, le più 'nuove' datate 2008. È stato rimosso dalla squadra tecnica del Municipio Centro Ovest nella giornata di mercoledì 29 novembre 2023.

"Abbiamo svolto accertamenti per capire a chi potesse appartenere - spiega il presidente municipale Michele Colnaghi - e risultava dismesso e abbandonato da 15 anni, abbiamo verificato che nessuno lo utilizzasse. Al suo interno c'erano diverse vecchie siringhe, le più 'nuove' datate 2008, ormai scadute da tempo. Con un residuo di fondi relativo a un appalto bonifiche abbiamo fatte portare via per il corretto smaltimento, a nostre spese, quanto trovato all'interno".