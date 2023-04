Tafferugli tra tifosi prima di Sampdoria-Cremonese

Tafferugli tra tifosi prima della partita Sampdoria-Cremonese, match fondamentale in chiave salvezza in programma allo stadio Luigi Ferraris di Genova alle ore 16:30. Le due squadre occupano penultimo e ultimo posto e si giocano le ultime speranze in chiave salvezza.

Nei pressi di via Bobbio, sabato 8 aprile 2023, si è accesa una rissa intorno alle ore 12:30. Sul posto è intervenuta la polizia e sono state inviate anche ambulanze, due tifosi sono rimasti feriti, uno è stato trasportato in codice giallo al San Martino.

Tra le tifoserie di Sampdoria e Cremonese esiste una rivalità legata alla rottura di un vecchio gemellaggio. Anche in occasione del match di andata a Cremona c'erano stati problemi.