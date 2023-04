Sampdoria-Cremonese, probabili formazioni: le scelte di Stankovic e Ballardini

Dopo la vittoria contro il Verona e la sconfitta con polemiche contro la Roma arriva una gara decisiva per le residue speranze di salvezza della Sampdoria. Sfida al fanalino di coda Cremonese da vincere a tutti i costi per poi provare a correre nel finale di campionato. Le scelte di Stankovic e Ballardini per una gara da dentro o fuori, calcio d'inizio allo stadio Luigi Ferraris di Genova sabato 8 aprile 2023 alle ore 16:30.

Sampdoria-Cremonese, le scelte di Stankovic

Ravaglia favorito su Turk per difendere i pali dopo la buona prestazione contro la Roma. In difesa è squalificato Murillo ma rientra Nuytinck che starà a guardia del fortino con Amione e Zanoli, in dubbio Gunter. Nel cuore del centrocampo la qualità di Winks e il fisico di Rincon mentre sugli esterni Augello e Leris. In attacco Gabbiadini punta centrale con il supporto di Djuricic e Cuisance.

Sampdoria-Cremonese, le scelte di Ballardini

Carnesecchi in porta e difesa a tre con Aiwu, Bianchetti e uno tra Vasquez e Lochoshvili. Centrocampo a cinque con Sernicola, Pickel, Valeri e due ballottaggi da sciogliere Galdames-Meitè e Benassi-Castagnetti. In attacco leggero vantaggio di Dessers su Ciofani per fare coppia con Tsadjout.

Sampdoria-Cremonese, le probabili formazioni

Sampdoria (3-4-2-1): Ravaglia: Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Djuricic, Cuisance; Gabbiadini. All. Stankovic.

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Benassi, Pickel, Galdames, Valeri; Tsadjout, Dessers. All. Ballardini.

Arbitro: Doveri di Roma.

Calcio d'inizio: sabato 8 aprile 2023, ore 16:30

Dove vedere Sampdoria-Cremonese in diretta TV e streaming. Dazn.