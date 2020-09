Ubriaca insulta carabiniere e prova a rubargli la pistola, 29enne nei guai

Una genovese di 29 anni, con precedenti di polizia, è stata denunciata nella notte dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e

tentato furto aggravato.

I militari hanno notato e fermato la 29enne per un controllo in salita Pollaiuoli. La donna, evidentemente ubriaca e in uno stato di alterazione psicofisica, si è rifiutata di fornire le proprie generalità, poi ha cominciato a insultare gli uomini in divisa. Successivamente ha aggredito un carabiniere tentando di rubargli la pistola.

Immediatamente bloccata è stata portata all'ospedale Galliera e identificata, successivamente è scattata la denuncia.