Saldi, prolungamento linea 42 e 'shopping bus'

Amt, in accordo con il Comune di Genova, ha deciso di prolungare fino a sabato 17 il servizio navetta 'Shopping bus', con corse attive tutti i venerdì e sabato ogni 15 minuti dalle 9.50 alle 19.20.

Il servizio collega piazza della Vittoria (capolinea in via Diaz, in prossimità delle zone di parcheggio), con via XX Settembre, piazza De Ferrari, via Roma, piazza Fontane Marose, via XXV Aprile e ritorno per via XX Settembre, via Cadorna, viale Brigata Bisagno fino al capolinea di via Diaz.

Oltre a 'Shopping bus' prosegue fino a sabato 17 febbraio anche il prolungamento nella giornata di sabato della linea 42, per agevolare gli spostamenti sulla direttrice dello shopping nel centro cittadino, sul percorso piazza De Ferrari, via Roma, piazza Fontane Marose, via XXV Aprile con ritorno attraverso piazza De Ferrari e via Dante sino al consueto capolinea presso la Casa di Colombo.