Controlli nelle rsa, il punto in regione

In occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 13 febbraio 2024, Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha presentato un'interrogazione in cui ha chiesto alla giunta se, a tutela delle persone ospiti delle rsa e del personale sanitario e tecnico coinvolti, intende effettuare una rigorosa analisi delle situazioni logistiche, operative e funzionali delle strutture esistenti in Liguria.

Il consigliere ha ricordato l'incendio, che nella notte fra il 6 e il 7 luglio scorso si è sviluppato in una rsa a Milano, provocando la morte di sei pazienti e al ferimento di altre ottanta.

L'assessore alla sanità, Angelo Gratarola, ha risposto che le rsa liguri sono autorizzate ai sensi della normativa vigente, mentre Alisa ha compiti di coordinamento delle verifiche ispettive svolte dalle aziende sanitarie e che i vigili del fuoco svolgono le verifiche sui requisiti antincendio.

Secondo l'assessore il tema è attuale perché, alla luce delle recenti novità normative, occorrerà procedere a nuovi bandi e che le gare dovranno dare la massima garanzia di sicurezza.