Aeroporto e voli Ryanair diminuiti, Mascia: "Genova-New York? Non vedo distonia rispetto a obiettivi di amministrazione"

Destinazioni diminuite, così come i voli: è la doccia fredda di Ryanair, che ha annunciato le sue rotte invernali su Genova con numeri in netto calo rispetto all'anno scorso. Le rotte passano infatti da 13 a 8, e i voli settimanali passano da 60 ad appena 34 e il dato è stato commentato dall'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori come "un vero peccato".

I numeri sono finiti anche in consiglio comunale, dove a chiedere chiarimenti è stato Davide Patrone, Pd, e dove l'assessore Mario Mascia ha riferito che nonostante tutto "c’è stato un aumento del 10,1% sul traffico passeggeri e un +21,3 sui voli cargo".

"Per ragionare insieme di prospettive di sviluppo per l'aeroporto di Genova - ha detto Patrone - ci vorrebbe almeno una commissione, richiesta dal consigliere Villa quasi un anno fa. Adesso ci ritroviamo con uno dei principali player dell'aeroporto che ha deciso di ridurre l'operatività sul Colombo, è sintomo di un ridimensionamento dell'attività produttiva e del declino della nostra città. Nel 2019 il sindaco Bucci aveva detto di credere di poter dar vita a un volo Genova-New York, le cose sono cambiate in peggio".

"Nella governance dell'aeroporto - dice Mascia - il Comune non è presente in via diretta, ci sono Autorità portuale, Camera di Commercio, e Aeroporto di Roma. Come Comune abbiamo interesse a far sì che voli e traffico merci e passeggeri siano intensificati. Le rotte nazionali erano otto e sono rimaste invariate, su quelle internazionali si è registrata una flessione da 16 a 7 e questo dato ci è stato restituito da fonte accreditata a livello statistico. I dati vanno disaggregati tra nazionali e internazionali per capire dove si trova il punto dolente del traffico dei voli. Altri dati significativi ci dicono che c’è stato un aumento del 10,1% sul traffico passeggeri e un +21,3 sui voli cargo e questi dati provengono da AssAeoroporti. Abbiamo registrato oltre 860mila passeggeri e 849 voli cargo e sono disponibile ad approfondire in commissione, attraverso l’interlocuzione con Camera di commercio e gli altri soggetti che partecipano alla governance. Si tratta di attività economiche e di voli che vanno sviluppati in ambito internazionale. Come dice il sindaco Bucci sarebbe bello poter andare da Genova a New York e questo è un obiettivo e una prospettiva bellissima e non vedo alcun tipo di distonia rispetto agli obiettivi che questa amministrazione si è data, obiettivi che sono di largo respiro".