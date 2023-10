Aeroporto, ecco l'orario invernale di Ryanair: 8 rotte, biglietti da 24,99 euro

Otto rotte, 34 voli a settimana, supporto a oltre 500 posti di lavoro in Liguria: sono i numeri dell'inverno 2023 di Ryanair, che ha presentato il proprio operativo per la prossima stagione.

Rispetto all'organizzazione pre covid, la compagnia low cost annuncia il quadruplo delle rotte e quasi il doppio dei voli settimanali. L'operativo per l'inverno 2023 da Genova includerà dunque otto rotte verso Bari, Cagliari, Bruxelles, Catania, Napoli, Palermo, Londra Stansted e Lamezia Terme, con prezzi che partono da 24,99 euro a tratta, da novembre 2023 fino a marzo 2024.

Piero Righi, Direttore Generale dell’Aeroporto di Genova, ha dichiarato: "Siamo soddisfatti dei risultati della cooperazione con Ryanair che ha sempre dimostrato di riuscire a sviluppare traffico laddove le condizioni di mercato fossero favorevoli, adattando e consolidando l’operativo in modo da rispondere al meglio alle aspettative della domanda". “Genova - continua Mauro Bolla, head of communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania - ha ancora più scelta per fughe invernali alle tariffe più basse in Europa".