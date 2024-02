Accoltellata dal nipote, 57enne resta in rianimazione: la prognosi è riservata

È stata operata e si trova attualmente ricoverata in Rianimazione all'ospedale San Martino la donna di 57 anni accoltellata dal nipote, nella serata di martedì 13 febbraio 2024, a Riva Trigoso, frazione di Sestri Levante. L'uomo è stato poi arrestato per tentato omicidio.

L'intervento chirurgico necessario per la lesione alla carotide è stato eseguito, mercoledì 14 febbraio, dal team dei vascolari diretti dal professor Giovanni Pratesi. Nella giornata di giovedì 15 febbraio è stata eseguita una Tac di controllo e si attendono referto e consulenza da parte dei chirurghi vascolari per valutare il possibile inizio del processo di estubazione. La prognosi è riservata.

Riavvolgiamo il nastro e torniamo alla serata di martedì. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto, si è accesa una lite in casa per futili motivi tra il 44enne, in stato di alterazione per l'abuso di alcol, la madre di 70 anni e la zia di 57. L'uomo ha afferrato un coltello da cucina e ha ferito al volto una delle due donne, la zia. Nella colluttazione è rimasta ferita, ma in maniera meno grave, anche la madre. Il 44enne è stato poi arrestato dai carabinieri e portato nel carcere di Marassi.

