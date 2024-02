Aggredisce la zia e la madre con un coltello: 60enne ferita al volto, grave in ospedale

Una donna di circa 60 anni è stata aggredita nella notte in strada e ferita con una coltellata al volto. È successo intorno alle ore 23:45 di martedì 13 febbraio 2024 in via della Libertà a Riva Trigoso, frazione di Sestri Levante.

Sul posto il 118 ha inviato un'ambulanza della Croce Rossa di Riva Trigoso e l'automedica Tango 2, dopo i primi soccorsi è stato disposto il trasferimento in codice rosso, in gravi condizioni, all'ospedale San Martino di Genova.

Secondo i primi accertamenti svolti dai carabinieri sembra che l'aggressore sia un 43enne che, in stato di alterazione dovuta ad abuso di alcol, ha aggredito la zia di 60 anni e la madre di 70 in seguito a una lite scaturita per futili motivi in casa e poi proseguita in strada. Ad avere la peggio, come detto, la 60enne, ferita al volto e portata in ospedale in gravi condizioni. L'uomo è stato arrestato.

