Riparazioni navali, secondo giorno di sciopero conto la riforma delle pensioni

Continua lo sciopero degli addetti alle riparazioni Navali del Porto di Genova questa mattina, venerdì 29 ottobre.

I lavoratori protestano contro la riforma delle pensioni prevista dal Governo, altre quattro ore di stop dopo quelle di giovedì (dalle otto a mezzogiorno), per dire no all'aumento della finestra dei contributi da versare per poter smettere di lavorare.

Lo sciopero è stato indetto dalle rsu e da Fim, Fiom e Uilm, in attesa che la segreteria nazionale della Fiom decida le ulteriori modalità delle otto ore di sciopero volute dall'assemblea generale dei metalmeccanici della Cgil. La protesta non riguarda dunque il green pass come avvenuto nei giorni scorsi con ripercussioni comunque contenute sull'attività del porto.

Dopo il presidio con blocco del varco delle Grazie il corteo è partito intorno alle 9.30 da piazza Cavour in direzione via San Lorenzo, raggiunta poi piazza De Ferrari intorno alle ore 10. Alle 10.30 il corteo è ripartito verso via Turati e piazza Cavour.