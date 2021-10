Sciopero degli addetti alle riparazioni navali: corteo in via Gramsci

Sciopero degli addetti alle riparazioni Navali del Porto di Genova questa mattina, giovedì 28 ottobre.

I lavoratori protestano contro i previsti provvedimenti del Governo sulle pensioni. Quattro le ore di stop, per dire no all'aumento della finestra dei contributi da versare per poter smettere di lavorare.

Alle 10.30 il corteo è partito da piazza Cavour dove da qualche ora era stato bloccato il varco delle Grazie. Dopo aver attraversato via Gramsci il gruppo, di circa 300 persone, si è fermato davanti alla Stazione Marittima.



La protesta non riguarda dunque il green pass come avvenuto nei giorni scorsi con ripercussioni comunque contenute sull'attività del porto.